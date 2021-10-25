Анонсировано участие Путина в саммите G20

Президент РФ Владимир Путин на следующей неделе 25-31 октября примет участие в ряде международных саммитов, сообщили в программе «Москва Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Среди запланированных мероприятий участие президента в саммите «Большой двадцатки» по видеосвязи, также на неделе глава государства присоединится к саммиту АСЕАН и к Восточноазиатскому саммиту, информирует РИА «Новости».

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Путин не будет очно участвовать в конференции по климату в Глазго, но российская сторона будет там представлена.