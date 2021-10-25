 

Анонсировано участие Путина в саммите G20

25.10.2021, 4:10, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинПрезидент РФ Владимир Путин на следующей неделе 25-31 октября примет участие в ряде международных саммитов, сообщили в программе «Москва Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Среди запланированных мероприятий участие президента в саммите «Большой двадцатки» по видеосвязи, также на неделе глава государства присоединится к саммиту АСЕАН и к Восточноазиатскому саммиту, информирует РИА «Новости».

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Путин не будет очно участвовать в конференции по климату в Глазго, но российская сторона будет там представлена.



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