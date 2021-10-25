Руссо вспомнил о готовности Баскова «молиться перед иконами» за Исмаилова

Эстрадный исполнитель Авраам Руссо рассказал об отношениях с Тельманом Исмаиловым, а также о подарках бизнесмена другим российским звездам.

Руссо заявил, что Исмаилов поначалу был заботливым покровителем, но потом стал требовать от артиста полного подчинения: «Он забыл, что я человек. У меня есть собственная воля, я свободный человек». Кроме того, схемы выплат были непрозрачными. Также причиной конфликта могло послужить желание Руссо начать самостоятельную карьеру, передает НТВ.

«Золотая рыбка вот-вот может сбежать. Он человек, который любит собственность, то есть собственник, хозяин, – сказал Руссо. – Кричал, угрожал: «Да, я порежу лицо твое, изуродую тебя. Больше не выйдешь». Он со своей крышей приходили вместе якобы меня пугать. Были угрозы: «Ты больше не выйдешь, я тебе перекрою кислород». Все эти слова я слышал много раз».

Руссо также рассказал, что Исмаилов полностью перекроил его биографию – сложные для русского уха «Абрахам Жан Ипджян» превратились в «Авраам Руссо». Уроженец Сирии армянского происхождения рассказывает, что не мог раскрывать место рождения, национальность и веру.

«Это было связано именно с спонсором. Иногда он мне говорил, что я не христианин, а я еврей, допустим. Иногда он говорил, что я киприот, потому что я с Кипра приехал сюда», – сообщил Руссо, добавив, что его также заставляли носить бабочку, а не галстук, хотя «бабочку надеваешь – это ты как петух»

Исмаилов добился большого концерта Руссо в «Олимпийском». «После этого все хотели выступать у Тельмана, потому что для них Тельман был большой куш, человек, который направо и налево раздавал деньги. Баскову подарил квартиру, Басков готов был молиться перед иконами за здоровье Тельмана. Также подарил, я знаю, машину Меладзе», – сказал он.

Сам Руссо получил от Исмаилова двухкомнатную квартиру около станции метро «Новогиреево», где прожил около года и продал жилье, потому что оно находилось далеко от центра. После концерта в «Олимпийском» Исмаилов подарил Руссо новую машину «Volvo с охранником, с водителем». По его словам, водитель «был шпионом Тельмана». Машину «пришлось продать за 29 тыс. долларов и купить другую машину, лишь бы избавиться от машины, от этого охранника», сказал артист.

В январе 2004 года Исмаилов, действуя в сговоре с Зауром Мардановым, Тарханом Эльдукаевым, Эльяром Дамировым и Владимиром Гусаковым, под обманным предлогом обеспечил приезд эстрадного исполнителя Авраама Руссо в столичный ресторан «Прага», где артист впоследствии удерживался. Потерпевшего сопроводили в кабинет Исмаилова, расположенный на втором этаже ресторана, где потерпевшего подвергли избиению. Затем Исмаилов потребовал от Авраама Руссо отменить все свои концерты и вступить с ним в договорные отношения на ведение эстрадной деятельности на его условиях. Обвиняемые насильно поместили потерпевшего на заднее сидение автомобиля и отправили в дом Исмаилова в Московской области, где удерживали в течение суток, пока тот не согласился выполнить все требования Исмаилова.

Также Исмаилов, по версии российского следствия, является организатором убийства двух предпринимателей – Владимира Савкина и Юрия Брылева. В 2009 году Исмаилов столкнулся с масштабными претензиями со стороны правоохранительных органов к деятельности Черкизовского рынка. Позже рынок был закрыт, а Исмаилов покинул страну.

Исмаилов был арестован судом Подгорицы 2 октября 2021 года, но был выпущен из изолятора и получил убежище в Черногории.