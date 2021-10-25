 

«Сказал же ваш главный, что всякий бунт — бездна!»

25.10.2021, 4:08, Разное
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Дмитрий Быков — на мотив песни Новеллы Матвеевой «Какой большой ветер».

Петр Саруханов / «Новая»

Какой большой ветер напал на наш город — Семи веков гордость, семи морей гавань! Свалил столбов сотни и тополей голых, И даже зуб сдуло с одной стены главной.

Страшась взглянуть в небо, стоят стены стражи: У них приказ свыше — злодея взять срочно. Ее никто прежде не колебал даже. То был не наш ветер. Иноагент точно.

Его наслал Запад, чья суть давно — секта, Любитель жечь словом и поливать ядом. Стена сгнила, видно, — как говорил некто, Живей других мумий, лежащий там рядом.

Но тайный глас духа — а может быть, Бога — Мне говорит тихо — или еще тише: Машин смелО много, и тополей много — И лишь один зубчик, а их ведь там тыщи!

Свобода — дар свыше? А ты прикинь цену! Уже весь мир вздрогнул, когда у вас вышло. Сейчас хоть хлеб дешев! А чтоб снести стену — Придется весь город отдать во власть вихря.

Ведь это твой город! Метро с твоей веткой, Его мостов дуги, его домов камни, Ты в нем ходил в школу, ты в нем играл деткой — Ты тоже был деткой, хоть и давно крайне.

Сейчас почти сносно. А чтоб снести стену — Придется взять плети и положить рати, Переморить старцев, перемолоть смену, Да и тебя тоже не пощадят, кстати.

Тогда ты враз вспомнишь, чего ты сам стоишь, Тогда поймешь радость терпеть и жить бедно, Твердить себе под нос: «Уж как-нибудь… что уж…» Сказал же ваш главный, что всякий бунт — бездна!

Сказал же ваш цепкий, что бунт — мечта психа! Под ним леса сохнут, под ним поля стонут, А он глядит нагло, а он сидит тихо, И никакой силой его нельзя стронуть.

Так пусть придет ветер. Не экономь смету И никаких вихрей не утишай, Боже. Ведь там, где он всюду, — тебя почти нету, А раз тебя нету — Пускай и нас тоже.

Дмитрий Быков, обозреватель

Источник: Новая газета



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