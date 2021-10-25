Мнение: О том, как надо говорить с мигрантами и «толерантами»



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Сейчас в это сложно поверить. Но сло́ва из песни не выкинешь. И оно – вот:

«Это иммигранты… должны адаптироваться к нашему обществу, а не наоборот. Либо им здесь не место. Я уже устал тревожиться из-за того, чтобы не дай Бог ненароком не обидеть этих людей и их культуру».

И это слова не ультраправого маргинала и не сдвинутого нациста, а вполне респектабельного политика. Западного. Даже успевшего побывать в кресле премьер-министра, более того, произнести свой пламенный спич именно как глава правительства.

Вот полный текст.

«Иммигранты, не имеющие австралийского гражданства, должны адаптироваться к австралийскому обществу, а не наоборот. Либо им здесь не место. Я уже устал тревожиться из-за того, чтобы не дай бог ненароком не обидеть этих людей и их культуру.

После теракта на Бали национальное сознание австралийцев резко выросло. Наше общество – это 200 лет конфликтов, упорства и побед миллионов мужчин и женщин в борьбе за свободу. Наш официальный язык – английский. Не испанский, не арабский, не китайский, не японский и никакой другой. Хотите жить в нашем обществе – учите английский.

Большинство австралийцев верят в христианского бога. Это не религиозная дискриминация, не влияние правых, не политическое давление. Это факт. Мужчины и женщины создавали эту нацию на основе христианской веры. Это образ жизни нашей страны, он прививается детям в школах. Если наш бог кого-то оскорбляет, пусть едут в другое место. Здесь наша земля, наша страна. Если вы разделяете наши ценности – добро пожаловать. Если вы приехали, чтобы возмущаться, если вам не нравится наш флаг, если вам не нравится наша христианская вера, вы всегда можете воспользоваться базисным демократическим правом – правом уехать отсюда куда угодно.

Вам здесь не нравится? До свидания. Мы вас сюда не звали!»

Действительно, в такой уровень откровенности политика, осмелившегося сказать ровно то, о чём его избиратели думают тайком, поверить сложно.

Да, в общем-то, и не нужно. В Рунете эту речь цитируют много и часто, каждый раз выдавая за нечто новое и меняя «авторов» таких понятных глубинному русскому народу слов. Впрочем, чаще всего её приписывают Джону Говарду, премьер-министру Австралии, трижды переизбиравшемуся на этот пост. И он действительно возглавлял правительство страны-континента во время, когда на весь мир прогремели террористические акты на Бали, которые произошли 12 октября 2002 года. Но… в сборнике выступлений премьер-министров точно такой и даже приблизительно такой фрагмент речи найти не получается. Вероятно, это просто компиляция различных высказываний, неизвестно кем составленная на русском языке.

Справедливости ради, Джон Говард попытался на выборах 2007 года продвинуть националистическую повестку. Но… избиратели его «прокатили»: национализм там перестал пользоваться спросом. В отличие от России, где слова «толерантность» и «мультикультурализм» до сих пор считаются чуть ли не бранными.

Однако, всё же…

Проголосовали бы вы за того, кто сказал бы, обращаясь к мигрантам: «Это вы должны адаптироваться к нам, а не мы к вам. Не нравится – катитесь отсюда куда угодно»?

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