Мнение: Лавовые реки Ла-Пальмы

Испанский остров Ла-Пальма продолжает оставаться главных поставщиком апокалиптических фотографий для рабочего стола, так как извержение местного вулкана продолжается, а сейсмическая активность на острове периодически усиливается. За последние сутки извержение сопровождается активными взрывами. Вулканологи пока не могут достоверно сказать, когда извержение и вулканическая активность прекратится.

Тем не менее, катастрофические сценарии с взрывом вулкана и цунами рассматриваются как маловероятные, большинство склоняется к тому, что извержение будет типичным для Канарских вулканов.

Испанское правительство рассматривает возможность выделения дополнительных средств для устранения последствий извержения.

Лавовые потоки между тем продолжают медленно, но верно уничтожать инфраструктуру острова.



Направление движения потоков лавы с 20 сентября.

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