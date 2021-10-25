Мнение: Против, руками, за счет…

Система QR-кодов о вакцинации против коронавируса, введенная в ряде российских регионов для улучшения эпидемиологической обстановки, должна действовать, пока не будет привито минимум 80 процентов населения страны. Такое мнение в интервью ТАСС выразил директор Института имени Гамалеи академика РАН Александр Гинцбург.

Это называется «политическая субъектность». Директор НИИ фактически отдает распоряжение, имеющее прямые политические последствия. И не нужно думать, что Гинцбург не умён. В данном случае всё предельно рационально: я вас предупредил, и если вы поступите иначе, то последствия будут на вас. А то, что «эпидемией» власти не управляют, это давно секрет полишинеля. Скорее, «эпидемия» управляет ими, так как было принято стратегически ошибочное решение в самом начале. И теперь режим находится в созданном им же самим коридоре. Шаг вправо или влево невозможен — у коридора есть стены.

Вообще, эта «эпидемия» существенно изменила политический класс. Пока структурно. Появились люди, силы и структуры, перераспределяющие балансы в свою пользу. В политике важны не намерения, а возможности. Путин со своей клинической трусостью, всеми силами уклоняясь от ответственности и бегая от нее по подвалам и погребам, уже сделал для распада страны больше, чем любой внешний враг. Регионализация страны, кластеризация политического класса — всё это уже стало нормой и стремительно развивается. То, что губернаторы еще не пользуются в полной мере имеющимися теперь у них возможностями — явление временное. Точно так же, как обособление коропоративных структур и приобретение ими всё большей субъектности становится фактом. Режим в том виде, в котором он был еще два года назад, перестает существовать, его структуры расползаются, как гнилая ткань под руками.

Гинцбург — просто один из маркеров происходящего. То, что он уже не стесняясь раздает прямые политические указания, говорит лишь о том, что он теперь представляет какую-то серьезную элитную корпорацию, причем не обязательно внутреннюю. И скорее не внутреннюю. Это журналистов можно клеймить званиями «иностранный агент», а реальные агенты и не пытаются скрываться. Мало того — они получают за свою работу солидные куски российского бюджета. Как говорил один неглупый человек, которого нельзя отнести к числу тех, кто относился к нам с приязнью — против России, руками России, за счет России. Гинцбург — прямое подтверждение этих слов.

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