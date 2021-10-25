Мнение: Литовские лазутчики

Российские пограничники задержали в Куршском заливе Балтийского моря трех нарушителей границы.

Выяснилось, что вражескими лазутчиками оказались мэр Клайпедского района, бывший министр сельского хозяйства Литвы Бронюс Маркаускас, а с ним еще двое…

Очевидно, что мэр и его товарищи вышли в залив на рыбалку. И зашли на российскую территорию непреднамеренно. В море нет пограничных столбов и контрольно-следовой полосы… Но почему-то из рыбаков решили сделать вражеских лазутчиков.

Мне интересно, у погранслужбы ФСБ России есть план по шпионам? А тут под руку подвернулся целый мэр Клайпеды? Погранцы решили «срубить палку» на лазутчиках? Или тут куда более серьезная история?

На снимке: мэр Клайпедского района Литвы Бронюс Маркаускас, фотография отсюда

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