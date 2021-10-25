 

Попова призвала ограничить контакты ради хорошего празднования Нового года

25.10.2021, 3:16, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинЧтобы хорошо встретить новогодние праздники, россияне должны ограничить количество контактов и провести нерабочие дни дома, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Конечно, эти дни нужно провести дома и с семьей. Дома, дома, дома. И, хочу сказать: дальше нам нужно идти к новогодним праздникам, но чтобы хорошо встретить Новый год, мы должны очень бережно отнестись к своему здоровью сегодня», – сказала она в эфире телеканала «Россия 1» в передаче «Москва. Кремль. Путин». 

По ее словам, главная задача на сегодняшний день – максимально уменьшить число контактов. Также Попова отметила, что период нерабочих дней нужно использовать для того, чтобы вакцинироваться от коронавируса. 

«Это первый случай в истории человечества, когда пандемия может быть остановлена, потому что у нас есть вакцина. И вот эти семь дней нужно использовать еще для того, чтобы привиться. Это единственный способ остановить распространение [коронавируса]. Другого [способа] нет», – сказала она. 

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Публикация от ВЗГЛЯД.РУ (@vzglyad.ru)

Напомним, что президент Владимир Путин ввел нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября. В половине регионов РФ уже действует система QR-кодов, которые выдают после вакцинирования. Они необходимы для предъявления при входе в ТЦ, учреждения культуры и спорта.



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