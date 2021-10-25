 

В Китае описали последствия удара российских «Сарматов» по Японии

25.10.2021, 3:16, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинВ случае гипотетического военного конфликта с Россией «Япония уйдет под воду», говорится в материале китайской интернет-платформы Baijiahao.

В материале военный конфликт двух стран рассматривается как крайний, но все-таки возможный сценарий, учитывая, что отношения Москвы и Токио ухудшились после прихода в Японии к власти премьера Фумио Кисиды. Указывается, что «межконтинентальные баллистические ракеты РФ обладают ужасающей мощностью», российская сторона может использовать новую боевую систему «Сармат», а японцам не стоит надеяться на помощь американской системы ПРО, пишет «Московский комсомолец».

Напомним, читатели японского издания «Асахи», комментируя проход российско-китайского отряда боевых кораблей через международный Сунгарский пролив в Тихий океан, который состоялся 18 октября, призвали организовать «кровавый морской путь» для российского флота.



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