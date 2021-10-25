 

Женщины и дети стали жертвами вооруженных столкновений в афганском Герате

25.10.2021, 3:16, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинВ Герате произошли столкновения между «Талибаном» и вооруженной группой, в результате погибли как минимум 17 человек, сообщили афганские СМИ.

Местная газета Ettelaat пишет, что стрельба началась в обеденное время и продолжалась весь день. Среди жертв – семь детей и три женщины. Кроме того, несколько мирных жителей госпитализированы. Указывается, что это первые подобные вооруженные столкновения в Герате, после захвата его талибами в августе. Пресс-секретарь афганского МВД Саид Хости заявил, что стрельбу открыли представители преступной группировки, занимавшейся похищением людей. По его словам, трое преступников были ликвидированы, передает ТАСС.

Напомним, в конце сентября в Герате казнили четырех людей, которые, по словам талибов, за несколько дней до этого похитили местного торговца и его сына. Трупы казненных развесили в разных частях города, а на шею им повесили таблички с надписью: «Так будут наказаны все похитители».



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

25.07 / Спецслужбы США сообщили о зарубежных попытках перехвата переписки участников избирательных кампаний

14.09 / Россия снимает резерв силовиков на границе с Белоруссией

27.09 / За сутки в Украине от COVID-19 умерли 56 человек, госпитализированы 537 – Степанов

20.04 / Трамп о Путине: Он мне нравился, я ему нравился

27.07 / Посол Великобритании в Украине заявила, что Россия должна повлиять на поддерживаемых ею боевиков на Донбассе

02.05 / Мишустин указал на плодотворное взаимодействие РПЦ и государства

02.01 / В Ленобласти нашли заминированное тело бизнесмена

15.03 / В РФ разработали парашют для эвакуации людей из многоэтажек

22.04 / Times – новости о тромбозах не отпугнули британцев от вакцинации, но подорвали доверие к AstraZeneca

01.07 / Бизнесмена Батурина задержали по делу о покушении на мошенничество

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика