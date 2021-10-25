Женщины и дети стали жертвами вооруженных столкновений в афганском Герате

В Герате произошли столкновения между «Талибаном» и вооруженной группой, в результате погибли как минимум 17 человек, сообщили афганские СМИ.

Местная газета Ettelaat пишет, что стрельба началась в обеденное время и продолжалась весь день. Среди жертв – семь детей и три женщины. Кроме того, несколько мирных жителей госпитализированы. Указывается, что это первые подобные вооруженные столкновения в Герате, после захвата его талибами в августе. Пресс-секретарь афганского МВД Саид Хости заявил, что стрельбу открыли представители преступной группировки, занимавшейся похищением людей. По его словам, трое преступников были ликвидированы, передает ТАСС.

Напомним, в конце сентября в Герате казнили четырех людей, которые, по словам талибов, за несколько дней до этого похитили местного торговца и его сына. Трупы казненных развесили в разных частях города, а на шею им повесили таблички с надписью: «Так будут наказаны все похитители».