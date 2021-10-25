В Колумбии задержали крупнейшего наркобарона

Власти США обещали $5 млн за его поимку.

В Колумбии задержали крупнейшего наркобарона Дайро Усугу по прозвищу «Отониель». Президент страны сравнил это событие с «поимкой Пабло Эскобара», пишет BBC News.

Наркобарона поймали в департаменте Антьокия недалеко от колумбийско-панамской границы. Он не пользовался мобильным телефоном и вел коммуникацию при помощи курьеров. Полиция Колумбии отследила его местоположение две недели назад при помощи правоохранительных органов США и Великобритании.

В задержании наркобарона участвовали сотрудники полиции, 500 солдат и 22 вертолета. Один полицейский был убит. Это первая успешная операция по поимке Усугу за долгие годы. Местные власти обещали 800 тысяч долларов за его поимку, а власти США — пять млн долларов.

Преступную группировку под руководством Усуги называют «Клан залива» или «Клан Усуги». Ее участники занимаются контрабандой наркотиков и людей, а также контролируют маршруты поставок наркотиков из Колумбии, в том числе в США и Россию.

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