Женщина, которая не нравится мужчинам – Личное мнение

Ксения Бородина сходила на днях к Ивану Урганту, где продемонстрировала миру очень странные, мягко говоря, ноги.



Фото: Соцсети

Такие ноги лично я вижу впервые.

Подобно мягкому пластилину, конечности Бородиной распластались по креслу. Не ноги, а тряпки какие-то, небрежно брошенные на мебель.

Нет, я, конечно, понимаю, что после развода корявый Ксюндель примеряет на себя образ роковухи.



Фото: Соцсети

Но не с такими же, твою мать, ногами в Шерон Стоун играть!

Да что там ноги! У Ксюнделя — ужасная самоподача: сутулые, деревянные плечи, напряжённое, недоброе лицо. Гибкости нет. Грации нет. Обаяния нет.



Фото: Соцсети

Она и улыбается уголками губ вниз! Нет открытости. Нет шарма. Нет влюблённости в жизнь. Ксюндель даже когда смеётся, выглядит и звучит неприятно. Удивительный человек! Редкий!

И при этом Бородина отчаянно хочет быть привлекательной, желанной, обожаемой мужчинами женщиной. Прикладывает к этому много усилий, старается, из кожи вон лезет. А не выходит.

Просто у неё такой архетип. Называется: «Женщина, которая не нравится мужчинам».

Что бы Бородина ни сделала, что бы ни отпилила или, наоборот, ни пришила, она не может влюблять в себя мужиков. Не дано.

В таких не влюбляются. От таких не теряют голову. С такими живут, пока выгодно.

Так выглядит правда.

А вы нравитесь мужчинам, крошки? Почему вы так считаете?

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