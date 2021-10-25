 

В Минсоцполитики хотят установить для украинцев реальный прожиточный минимум

25.10.2021, 2:46, Новости дня
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“Мы анализировали 180 законодательных актов, в которых есть привязка к прожиточному минимуму, и смотрели, на что ее можно поменять. И мы нашли эту конструкцию. Решили оставить эту привязку по формированию основных начислений, определенных Конституцией: только пенсия, только минимальная зарплата”, – сказала она.

По словам министра, “прожиточный минимум для человека должен быть реальным и не может быть даже как размер в бюджете”.

“Сумма должна быть выше. А все остальное привязываем к базовым выплатам, чтобы у человека не было тоже никаких потерь”, – объяснила Лазебная.

Она рассказала, что в Верховную Раду направлены четыре законопроекта, которые касаются этого вопроса.

“Один о методологии, второй об отвязке, далее – о базовых величинах для штрафов и для социальных выплат, доплат. Мы это все прописали”, – подчеркнула глава ведомства.

Контекст:

В Украине прожиточным минимумом называют стоимость набора продуктов питания, непродовольственных товаров и услуг, достаточный для обеспечения нормального функционирования организма человека, удовлетворения основных социальных и культурных потребностей.

Размер прожиточного минимума влияет на расчет социальных гарантий (выплаты на детей, алименты, помощь по безработице), ряда госуслуг, штрафов за административные нарушения и ставку единого налога.

В декабре 2020 года прожиточный минимум в Украине установили на уровне 2189 грн в месяц. С 1 июля 2021 года он составляет 2294 грн, а с 1 декабря будет 2393 грн.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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