Сочинские поисковики обнаружили останки шестерых солдат под Волгоградом

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25.10.2021, 2:22, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинПоисковики сочинского отряда «Подвиг» имени Героя Советского Союза Ильи Сьянова обнаружили под Волгоградом останки шестерых советских солдат Сталинградской битвы, сообщила пресс-служба администрации Сочи.

В течение недели поисковые работы велись на окраине поселка Ерзовка Волгоградской области, где был сомкнут Сталинградский котел вокруг шестой армии фельдмаршала Паулюса, передает ТАСС.

«Сначала откопали пулеметный ящик с дисками, затем обнаружили останки шести бойцов. Судя по обмундированию, один офицер, санитарка и четыре стрелка. Найденные документы отправили в лабораторию для расшифровки. Поднятые герои войны будут похоронены в братской могиле с воинскими почестями в селе Россошки Волгоградской области. Найденные личные вещи бойцов: монеты, кружка, каски, гильзы, фрагменты санитарной сумки со стекленными колбами, переданы в музей Боевой славы города Сочи», – отметил руководитель поискового отряда «Подвиг» Павел Башлыков.

По данным пресс-службы, администрация Сочи оказывает поддержку отряду «Подвиг» созданному на базе сочинского отделения Российской общественно-государственной организации «Российское военно-историческое общество» при поддержке ветеранской организации при УВД города Сочи.

Напомним, что на месте уничтоженного захоронения времен Великой Отечественной войны в поселке Тельмана в Ленинградской области поисковикам удалось найти останки 80 человек.



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