Экс-премьер Молдавии объяснил структуру долга за газ перед Россией

Большая часть долга Молдавии перед Газпромом образовалась с 2011 по 2015 годы, «когда нынешние дирижеры были в правительстве», сообщил экс-глава кабмина страны Ион Кику.

Как сообщил премьер, без учета пени долг равен 444,1 млн долларов, он «сформирован следующим образом»: 8,8% (то есть 39,9 млн долларов) накоплены в 2006–2007 годах; 88,7% (394,1 млн долларов) – в 2011–2015 годах; еще 2,4% (10,7 млн долларов) приходятся на сентябрь 2021 года, передает РИА «Новости».

При этом с 2016 года по август 2021 года не было накоплено ни цента долга. В период накопления основного долга нынешний президент Молдавии Майя Санду входила в кабмин, была министром образования. Кику сказал, что «394 млн долларов были накоплены в период, когда нынешние дирижеры были… в правительстве». «Возможно, поэтому русские просят именно их оплатить сейчас этот долг», – предположил он.

Напомним, переговоры РФ с Молдавией по газовому вопросу завершились безрезультатно. Кишинев, отказавшийся ранее от нефтяной привязки цены на газ, оказался не способен платить за него по рыночным ценам. С 1 декабря поставки газа Кишиневу могут остановиться. В Газпроме утверждают, что в нынешнем газовом кризисе виновата сама Молдавия. По словам официального представителя компании Сергея Куприянова, долг за поставленный газ составляет 433 млн долларов (а с учетом просрочки – 709 млн). Представитель Газпрома добавил, что «представители Молдавии почему-то не хотят признавать накопившуюся сумму задолженности», также им «не нравится цена на газ, хотя ценообразование здесь понятно и прозрачно».