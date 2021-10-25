Таксисты избили пассажира и ограбили на 800 тыс. рублей во Владивостоке

Трое таксистов избили 39-летнего жителя Владивостока, забрав у него украшения, телефон и деньги, информирует УМВД по Приморскому краю.

Пострадавший обратился в полицию. Правоохранители установили, что он приехал на такси в ночной клуб. Таксист обратил внимание на то, что у пассажира дорогие украшения и «поделился злым умыслом с двумя коллегами». Злоумышленники дождались, когда жертва выйдет из клуба и предложили подвезти его, передает РИА «Новости».

Они надеялись, что тот уснет в машине, «но этого не происходило, поэтому злоумышленники выволокли пассажира на улицу и избили». Мужчина потерял сознание, нападавшие забрали его дорогостоящий смартфон, перстень с бриллиантами и другие украшения, а также крупную сумму денег – общая сумма ущерба превысила 800 тыс. рублей.

По камерам видеонаблюдения полиция определили маршрут движения грабителей – ими оказались местные жители 23, 25 и 27 лет. Часть похищенного нашлась в ломбарде. Открыто уголовное дело о грабеже. Фигурантам грозит до семи лет лишения свободы, они заключены под стражу.