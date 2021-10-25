Зеленский ответил на петицию об уголовной ответственности за принудительную вакцинацию

Петиция была опубликована 12 августа и по состоянию на 25 октября получила поддержку 26 663 пользователей при необходимых для рассмотрения 25 тыс.

“Срочно ввести уголовную ответственность в виде наказания лишением свободы на срок от 3 до 5 лет за принудительную вакцинацию. Принудительную вакцинацию в виде угроз увольнения иили недопуска к работе приравнять к понятию “принудительная вакцинация”, – написал автор петиции.

Он называет медицинскую систему Украины некомпетентной, утверждая, в частности, что перед прививками медики не обследуют человека, а у привитых наблюдаются “роковые побочные эффекты”, которые “не освещаются в прессе и замалчиваются медицинскими учреждениями”.

В петиции не указывается, против прививок от какого заболевания идет речь.

Скриншот: petition.president.gov.ua

В ответе Зеленский поблагодарил автора петиции за высказанную гражданскую позицию и напомнил о прописанных в законодательстве профилактических прививках “в отношении отдельных особо опасных инфекционных заболеваний”.

“Статьей 172 Уголовного кодекса Украины предусмотрена уголовная ответственность за незаконное увольнение работника с работы по личным мотивам, а также другое грубое нарушение законодательства о труде”, – объяснил президент.

Он напомнил, что законы принимает исключительно Верховная Рада.

“Я обратился к председателю Верховной Рады Украины с просьбой организовать обработку изложенных в петиции предложений и информирование о результатах. […] Я также обратился с аналогичным письмом к премьер-министру Украины. О результатах рассмотрения затронутых вопросов вас проинформируют Верховная Рада Украины и Кабинет Министров”, – заявил глава государства автору петиции.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 24 октября в Украине подтвердили почти 2,8 млн случаев COVID-19, умерло 63,9 тыс. инфицированных пациентов.

В Украине вакцинация стартовала 24 февраля. По состоянию на 24 октября в стране первую дозу вакцины получили 8,9 млн человек, а почти 7 млн получили две дозы и завершили вакцинацию.

По данным Минздрава, статистика за последние дни свидетельствует, что 95% госпитализированных с COVID-19 украинцев – невакцинированные.

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