В офисе Зеленского пригрозили Москве украинскими ракетами

Внештатный советник главы офиса президента Украины и пресс-секретарь делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович рассказал об украинской ракетной программе.

По словам Арестовича, РФ «доиграется до того, что украинские ракеты будут направлены на Москву в какое-то ближайшее обозримое время по одной простой причине», что на Украине «работают над ракетной программой». Он выразил уверенность, что украинские «ракеты оперативно-тактического уровня смогут доставать до Москвы». Арестович утверждает, что «это паритетные действия в ответ на действия России», передает РИА «Новости» со ссылкой на канал «Дом».

Напомним, страны-члены альянса утвердили глобальный план обороны Североатлантического альянса. В тот же день президент РФ Владимир Путин обвинил руководителей стран НАТО в нарушении данных Москве обещаний о нерасширении военной инфраструктуры альянса на восток. Он допустил, что страны НАТО под видом учебных центров могут разместить на территории Украины ракеты, как ранее разместили в Польше и Румынии системы ПРО с пусковыми установками «Иджис», на которые можно установить ударные ракеты «Томагавк».