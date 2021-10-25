Россия и Украина обменялись останками погибших в ВОВ красноармейцев
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Российские поисковые организации передали украинским поисковикам останки четырех солдат Красной армии, погибших в Великую Отечественную войну, РФ были переданы останки семнадцати воинов, павших на территории современной Украины.
Как информирует РИА «Новости», церемония обмена состоялась у монумента Дружбы между российским пунктом пропуска Новые Юрковичи и украинским пунктом пропуска Сеньковка.
Отмечается, что позже останки захоронят на родине.
Ранее останки четырех неизвестных советских воинов, которые пали в годы Великой Отечественной войны на территории финской Лапландии, захоронили в Финляндии.
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