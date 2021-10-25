Гинцбург призвал сохранить QR-коды до достижения коллективного иммунитета в 80%

Необходимо сохранить систему QR-кодов о вакцинации от коронавируса, пока уровень коллективного иммунитета в РФ не достигнет 80%, сообщил директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Гинцбург полагает, что до тех пор «надо держать эту жесткую дистанцию между вакцинированными и невакцинированными путем QR-кодов». По его словам, указанный «подход уже показал эффективность во многих странах мира, где действовали и продолжают действовать ограничения для невакцинированных на посещение тех или иных мест, пользование инфраструктурой».

Гинцбург считает, что при жестком контроле за наличием QR-кодов большинство россиян пройдут вакцинацию за два месяца. Если же «это будет спустя рукава», то ситуация с коронавирусом не улучшится, передает ТАСС.

В понедельник в шести субъектах РФ начинаются нерабочие дни, чтобы приостановить распространение коронавируса. Нерабочие дни объявлены региональными властями Пермского края, Воронежской, Нижегородской, Новгородской, Самарской и Курской областей.

Напомним, что президент Владимир Путин ввел нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября. Также он предоставил возможность главам регионов на свое усмотрение вводить дополнительные нерабочие дни. В половине регионов РФ уже действует система QR-кодов, которые выдают после вакцинирования. Они необходимы для предъявления при входе в ТЦ, учреждения культуры и спорта.