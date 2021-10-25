Боярский предложил «зазнавшимся» фанатам «Спартака» залить горе водкой

Народный артист РСФСР и болельщик «Зенита» Михаил Боярский прокомментировал разгромную победу любимой футбольной команды над «Спартаком».

Боярский заявил, что «Спартак» был «просто растоптан по петербургскому асфальту». Он считает, что «этого стоило ожидать рано или поздно, потому что обе команды сейчас показывают свое истинное лицо». По его словам, ««Зенит» справился со «Спартаком» как Емельяненко с американцем – отправил в нокаут в мгновение ока и без вариантов».

«На что был похож «Спартак»? Лежачих не бьют, но они сегодня были похожи на своих зазнавшихся фанатов, которые сейчас сидят в шоке, – приводит его слова Sport24. – И дай бог, чтобы у них была дома водка — горе залить чем-нибудь». По мнению артиста, «это был такой удар, от которого не оправятся ни болельщики, ни команда».

Напомним, футбольный матч 12-го тура Российской премьер-лиги между «Зенитом» и «Спартаком» завершился в Санкт-Петербурге победой хозяев поля со счетом 7:1. «Спартак» потерпел самое крупное поражение в истории национального первенства и одно из крупнейших в истории клуба вообще (в 2017 году московский клуб проиграл «Ливерпулю» 0:7).