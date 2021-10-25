“Если такое произойдет, то, конечно, мы готовы”. Терехов о переходе Харькова в “красную” зону карантина

“На сегодня мы в Харькове сдерживаем ситуацию, она контролируемая, нелегкая, мы отдаем себе в этом отчет. Поэтому мы увеличиваем количество койко-мест, увеличиваем количество тестирований, мы готовы к тому, чтобы ситуация стала нормализованной”, – сказал чиновник.

По его словам, ситуация в городе “непростая, но контролируемая”.

“Мы же сами не вводим “красную” зону, как вы сами понимаете, для этого есть специальная комиссия, которая находится в Киеве и которая по определенным показателям переводит ту или иную область или тот или иной город из “оранжевой” зоны в “красную” зону”, – отметил Терехов.

Он добавил, что “красная” зона опасна для бизнеса.

“Мы помним тот локдаун, который был, и могу вам сказать, что очень многие мелкие и средние предприниматели до сих пор тяжело выходят из этого локдауна, и мы помогаем им. Городская власть выделила 52 млн грн после того локдауна на поддержку предпринимателей, а это 26 тыс. предпринимателей. Выделило деньги государство, выделил деньги городской бюджет для поддержки предпринимателей, пострадавших от карантинных ограничений. Поэтому к этому нужно относиться очень сдержанно и взвешенно и найти тот разумный баланс между заболеваемостью и теми ограничениями, которые существуют в “красной” зоне”, – считает и.о. мэра.

Согласно индикаторным показателям Минздрава, Харьковская область соответствует “оранжевому” уровню эпидемической опасности. В регионе уже три дня фиксируется превышенный уровень (60 случаев на 100 тыс. населения) госпитализаций (84,9, 92,9, 92,8). 21 октября загруженность коек с кислородом составляла 66,9%.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине ухудшается эпидемическая ситуация. Летом фиксировали менее 2 тыс. случаев COVID-19 ежедневно, в сентябре и октябре этот показатель увеличился в разы. В связи с распространением мутации четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, заявлял 11 октября министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

По состоянию на 24 октября в Украине подтвердили почти 2,77 млн случаев коронавирусной инфекции, из них более 20 тыс. – за последние сутки. Скончалось более 63,8 тыс. пациентов с COVID-19, при этом 386 – за последние 24 часа.

В Харьковской области за прошлые сутки заболевание подтвердили у 1508 человек, за сутки умерло 19 пациентов. За время пандемии в регионе зарегистрировали почти 195,4 тыс. случаев СOVID-19, 4508 человек умерло, сообщила пресс-служба Минздрава Украины.

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