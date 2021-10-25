 

“Сидите дома, платите за свое лечение”. В Госпродпотребслужбе обратились к непривитым от COVID-19 украинцам

25.10.2021, 0:04, Новости дня
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“Вакцинация должна быть обязательной – и добровольной, и рекомендованной. Есть право не вакцинироваться – сидите дома и работайте, и платите за свое лечение. Весь мир вакцинируется. И нет при возбудителе, при инфекционных заболеваниях демократии, есть диктатура возбудителя”, – сказал он.

По словам представителя Госпродпотребслужбы, нужно “понимать, что такое возбудители и как им противодействовать”.

“Почему у нас низкий уровень вакцинации? Потому что не выполняются законы, не выполняется тот закон, который игнорируется всеми, закон, который создан на основании опыта, закон о санэпидблагополучии и защите от инфекционных болезней”, – объяснил Рубан.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 24 октября в Украине подтвердили почти 2,8 млн случаев COVID-19, умерло 63,9 тыс. инфицированных пациентов.

В Украине вакцинация стартовала 24 февраля. По состоянию на 24 октября в стране первую дозу вакцины получили 8,9 млн человек, а почти 7 млн получили две дозы и завершили вакцинацию.

По данным Минздрава, статистика за последние дни свидетельствует, что 95% госпитализированных с COVID-19 украинцев – невакцинированные.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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