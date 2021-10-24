Подростки избили двух школьников и сняли это на видео в Свердловской области

Группа подростков из 14–15 человек избила двух школьников в городе Сухой Лог в Свердловской области, видео инцидента опубликовали в соцсетях, сообщили местные прокуратура и полиция.

Сухоложская городская прокуратура проводит проверку. По предварительной информации, учащимся седьмого и 10 классов «группой подростков были нанесены телесные повреждения» на территории школы, передает РИА «Новости».

Как сообщила мать одного из них, к школьникам подошла группа подростков – 14–15 человек. Некоторые из них начали избивать школьников, прыгали на них. Пострадавшие получили травмы. Один из подростков снимал избиение на камеру телефона.

Сообщается, что личности большинства подростков, которые участвовали в избиении, установлены.

Глава пресс-службы ГУМВД РФ по Свердловской области полковник Валерий Горелых сообщил, что нападение произошло еще в сентябре, но в интернет видео выложили только в субботу, «родители одного из несовершеннолетних написали заявление в органы внутренних дел Сухого Лога».

Напомним, заступившегося за ребенка подростка в Нижегородской области избили учащиеся старших классов. Ученик 7-го класса во Владивостоке попал в больницу после того, как старшеклассники избили его из-за ссоры с одноклассницей. В Алтайском крае 14-летняя девочка избила и надругалась над ученицей младших классов. Член Совета при президенте РФ по правам человека Шота Горгадзе призвал снизить возраст привлечения к уголовной ответственности по некоторым статьям.