 

Задержанный в РФ мэр Клайпедского района вернулся в Литву

24.10.2021, 23:40, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинГраждане Литвы, которых задержали в РФ за нарушение границы, вернулись в свою страну, сообщила представитель главы литовского МИДа по печати Витауте Шмайжите-Кулешене.

Шмайжите-Кулешене сообщила, что «литовские граждане благополучно вернулись в Литву», чему способствовала слаженная работа литовских ведомств, передает ТАСС со ссылкой на LRT.

При этом в МИДе не опровергли и не подтвердили информацию СМИ о том, что среди задержанных был мэр Клайпедского района Бронюс Маркаускас, который увлекается рыбалкой.

Напомним, российские пограничники задержали мэра Клайпедского района и двух его друзей, которых обнаружили в Куршском заливе. Граждан Литвы обвинили в нарушении российской границы. Пресс-атташе Службы охраны госграницы при МВД Литвы Гедрюс Мишутис пояснил, что «такие инциденты случаются несколько раз в год. Нарушители, как правило, отделываются административным наказанием».



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