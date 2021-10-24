 

Новые власти Афганистана оценили заявление Путина о «Талибане»

24.10.2021, 23:40, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинПресс-секретарь МИД Афганистана Абдул Кахар Балхи прокомментировал слова президента РФ Владимира Путина, который назвал условие исключения организации «Талибан» из списка террористических.

Балхи заявил, что его ведомство «приветствует высказывания» Путина «по поводу исключения имен руководителей» Исламского эмирата Афганистан (такое название талибы используют для своего государства) «из черного списка». 

В МИД Афганистана сказали, что «война подошла к концу», государства «внесут позитивные изменения в свои подходы к Афганистану». По словам Балхи, Афганистан «стремится к хорошим отношениям с международным сообществом на основе принципа взаимности», передает РИА «Новости».

Напомним, Путин в ходе заседания дискуссионного клуба «Валдай» сказал, что Россия будет принимать решение об исключении организации «Талибан» из списка террористических в зависимости от решений талибов.



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