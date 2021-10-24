RND – лидер немецких социал-демократов выступил за скорейший запуск «Северного потока — 2»

Сопредседатель Социал-демократической партии Германии Норберт Вальтер-Борьянс призвал к скорейшему вводу в эксплуатацию «Северного потока — 2», пишет RND. По его словам, независимость в энергетической сфере достигается не за счёт «разрыва связей с другими», а путём «установления наибольшего числа связей с как можно большим числом партнёров». Кроме того, политик убеждён: газопровод поможет Германии осуществить переход к климатической нейтральности.



Reuters

Несмотря на критику со стороны возможного партнёра по коалиционному правительству — зелёных, сопредседатель Социал-демократической партии Германии Норберт Вальтер-Борьянс высказался за скорейший ввод в эксплуатацию газопровода «Северный поток — 2», пишет RND.

«К сожалению, редко можно выбирать поставщиков на основе симпатий к той или иной политической системе, как и в случае с нефтью, — заявил Вальтер-Борьянс. — На мой взгляд, независимость достигается не разрывом связей с другими, а путём установления наибольшего числа связей».

По его словам, Германия поддерживает режим европейских санкций в отношении РФ и выступает за сохранение основополагающих стандартов. «В данном случае, однако, речь идёт не о торговле, а об инфраструктуре, которая поможет нам осуществить переход нашей высокоразвитой страны к климатической нейтральности», — подчеркнул лидер СДПГ.

Недавно лидер зелёных Анналена Бербок призвала отказаться от допуска к эксплуатации «Северного потока — 2». По её словам, согласно европейским правовым предписаниям, одна и та же компания не может одновременно владеть трубопроводом и пропускать через него газ.

Такого же мнения придерживается и политик ХДС Норберт Рёттген. «Соблюдение права ЕС является непременным условием для допуска к эксплуатации. Германия и Европа не должны позволять Владимиру Путину шантажировать себя», — заявил он. В то же время Рёттген предостерег от какого-либо торга с Кремлём. «Не должно быть никаких сделок на основе девиза: Германия не будет строго следовать закону, а взамен Путин разрешит транспортировку газа. Мне любопытно посмотреть, как СДПГ пустится в это рискованное предприятие».

До начала января Федеральное сетевое агентство Германии должно принять решение о регистрации «Северного потока — 2» в качестве независимого транспортного оператора. По трубопроводу предполагается поставлять до 55 миллиардов куб.м природного газа из РФ в Германию ежегодно, передаёт RND.