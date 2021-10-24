В Ровенской области, где произошла вспышка полиомиелита, жители убегали от медиков, чтобы не слушать о вакцинации

По его словам, за 10 дней с момента объявления чрезвычайной ситуации в регионе было привито чуть больше половины детей, “притом что все условия для значительно большего охвата были созданы”

“Зато за эти дни слышал достаточно фантастические причины пробуксовки вакцинальной компании, например: медики своими подворными обходами отпугнули родителей от вакцинации”, – отметил санврач.

Он настоял на выделении дополнительных кадров для вакцинации детей от полиомиелита.

“Что мы имели? Закрытые перед носом ворота, побег огородами, выпуск во двор собак. Словом, извините, что обижаю патриотические чувства – цивилизацию во всей красе. То, что работа медиков населением не ценится, давно не удивляет, но не нужно говорить об отсутствии диалога или разъяснительной работы, когда руководство территориальных общин организует встречу в оптимальное для жителей села время, которая игнорируется”, – написал Сафонов.

Главный санврач считает, что жители региона настолько боятся сломать свою картину мира, что им лень в интернете найти информацию “об одной из самых безопасных вакцин, используемых от страшной болезни”.

“Лучше постить котиков в сети, чем переживать о рисках для собственного ребенка”, – добавил Сафонов.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=4780126752024627&id=100000820488406

Контекст:

В Ровенской области выявили случай паралича у полуторагодовалого мальчика, вызванный полиомиелитом, обнаружили в Ровенской области, об этом стало известно 6 октября. Родители сознательно отказывались прививать ребенка из религиозных соображений. Позже выяснилось, что в этой семье полиомиелитом инфицированы семь детей из 10.

Вакцинация от полиомиелита входит в список обязательных, сообщал Центр общественного здоровья при Минздраве. В случае отказа от вакцинации государство может вводить ограничения. Так, детей могут не допускать к занятиям в детских садах или школах.

Полиомиелит является высокоинфекционным заболеванием, вызываемым вирусом, отмечает ВОЗ. Он поражает нервную систему и за считанные часы может привести к общему параличу. Вирус передается от человека человеку в основном фекально-оральным путем или, реже, через какой-либо обычный носитель инфекции (например, загрязненную воду или продукты питания) и размножается в кишечнике.

Первыми симптомами являются лихорадка, усталость, головная боль, рвота, ригидность шеи и боли в конечностях. В одном из 200 случаев инфицирования развивается необратимый паралич (обычно ног). 5–10% из числа таких парализованных людей умирают из-за наступающего паралича дыхательных мышц.

Заболеть полиомиелитом может любой невакцинированный ребенок или взрослый. Наиболее восприимчивы к вирусу дети до пяти лет, поэтому первую прививку делают в первые месяцы жизни. Единственный путь обезопасить себя и своих детей от последствий этой болезни – вакцинация, поскольку специфического лечения от полиомиелита не существует.

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