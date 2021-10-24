 

В Японии из-за противодействия терроризму остановили работу недавно запущенного ядерного реактора

24.10.2021, 23:10, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Агентство отмечает, что энергоблок был запущен в июне после длительного бездействия, связанного с ужесточением требований к АЭС после аварии на АЭС “Фукусима” в марте 2011 года.

После возобновления работы на энергоблоке провели проверку и сделали вывод, что реконструкция не укладывается в установленные регулирующим органом сроки.

Kyodo News пишет, что энергоблок №3 стал первым ядерным энергоблоком в Японии, который работал больше установленного правительством ограничения в 40 лет. Запустить его позволил регулятор.

Энергоблоки №1 и №2 остановили на АЭС в 2015 году, после достижения ими 40-летнего лимита работы.

Контекст:

В 2011 году на АЭС “Фукусима-1” произошла авария из-за землетрясения и цунами. В результате стихийных бедствий в трех реакторах расплавилось ядерное топливо, которое прожгло их защитные корпуса. Это сопровождалось взрывами водорода и выбросом большого объема радиоактивных веществ, что привело к заражению прилегающих к станции районов. Из-за утечки радиации были эвакуированы около 150 тыс. человек, погибли из-за стихии около 18,5 тыс. Ядерная авария на “Фукусиме” стала самой страшной со времен Чернобыля в 1986 году, отмечало ВВС.

В 2016 году власти Японии подсчитали, что на ликвидацию последствий аварии потребуется около $190 млрд.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

08.09 / Названа причина взрыва в доме в Екатеринбурге

26.05 / Санкции СНБО против криминальных авторитетов. 10 человек уже выдворили из Украины

08.09 / В Вашингтоне решили не торопиться с признанием «Талибана»

01.09 / Уход Абэ ставит под угрозу стабильность в Азии и союз Японии с Америкой

18.05 / Рябков выразил надежду на готовность США остановить эскалацию в отношениях

16.02 / Айвазовская: Ликвидация партии Шария через объявление ему подозрения не предусмотрена законодательством

30.04 / В Минздраве ответили на претензии Бразилии к «Спутнику V»

26.11 / “Яркая, веселая, позитивная”. Кличко издал книгу своих афоризмов

21.07 / США не позволят РФ использовать энергию в качестве инструмента принуждения против Украины – советник Госдепа

30.07 / Проценко в интервью «Знанию» назвал вакцинацию залогом прекращения пандемии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика