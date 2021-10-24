В Японии из-за противодействия терроризму остановили работу недавно запущенного ядерного реактора

Агентство отмечает, что энергоблок был запущен в июне после длительного бездействия, связанного с ужесточением требований к АЭС после аварии на АЭС “Фукусима” в марте 2011 года.

После возобновления работы на энергоблоке провели проверку и сделали вывод, что реконструкция не укладывается в установленные регулирующим органом сроки.

Kyodo News пишет, что энергоблок №3 стал первым ядерным энергоблоком в Японии, который работал больше установленного правительством ограничения в 40 лет. Запустить его позволил регулятор.

Энергоблоки №1 и №2 остановили на АЭС в 2015 году, после достижения ими 40-летнего лимита работы.

Контекст:

В 2011 году на АЭС “Фукусима-1” произошла авария из-за землетрясения и цунами. В результате стихийных бедствий в трех реакторах расплавилось ядерное топливо, которое прожгло их защитные корпуса. Это сопровождалось взрывами водорода и выбросом большого объема радиоактивных веществ, что привело к заражению прилегающих к станции районов. Из-за утечки радиации были эвакуированы около 150 тыс. человек, погибли из-за стихии около 18,5 тыс. Ядерная авария на “Фукусиме” стала самой страшной со времен Чернобыля в 1986 году, отмечало ВВС.

В 2016 году власти Японии подсчитали, что на ликвидацию последствий аварии потребуется около $190 млрд.

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