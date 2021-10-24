Мнение: План раздела Франции 1793

Пропагандистская карта 1793 года с контурами раздела существенной части территории Франции.

Желтым цветом отмечены территории, который должны были отойти Австрии и Испании,

Зеленым отмечены территории, которые должны были отойти королю Сардинии.

Розовым отмечены территории, которые могли получить Пруссия, Австрия и Сардиния в зависимости от вклада в войну с революционной Францией.

Область Авиньона (белая с голубым контуром) должна была отойти Папе Римскому.

На оставшемся огрызке предполагалось реставрировать дом Бурбонов.

Нашел на Реддите https://www.reddit.com/r/MapPorn/comments/c6k4c9/propaganda_map_from_1793_with_proposed_division/

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