Мнение: План раздела Франции 1793
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Пропагандистская карта 1793 года с контурами раздела существенной части территории Франции.
Желтым цветом отмечены территории, который должны были отойти Австрии и Испании,
Зеленым отмечены территории, которые должны были отойти королю Сардинии.
Розовым отмечены территории, которые могли получить Пруссия, Австрия и Сардиния в зависимости от вклада в войну с революционной Францией.
Область Авиньона (белая с голубым контуром) должна была отойти Папе Римскому.
На оставшемся огрызке предполагалось реставрировать дом Бурбонов.
Нашел на Реддите https://www.reddit.com/r/MapPorn/comments/c6k4c9/propaganda_map_from_1793_with_proposed_division/
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Источник: Colonel Cassad
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