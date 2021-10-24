 

Мнение: План раздела Франции 1793

24.10.2021, 22:54, Разное
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Пропагандистская карта 1793 года с контурами раздела существенной части территории Франции.
Желтым цветом отмечены территории, который должны были отойти Австрии и Испании,
Зеленым отмечены территории, которые должны были отойти королю Сардинии.
Розовым отмечены территории, которые могли получить Пруссия, Австрия и Сардиния в зависимости от вклада в войну с революционной Францией.
Область Авиньона (белая с голубым контуром) должна была отойти Папе Римскому.
На оставшемся огрызке предполагалось реставрировать дом Бурбонов.

Нашел на Реддите https://www.reddit.com/r/MapPorn/comments/c6k4c9/propaganda_map_from_1793_with_proposed_division/

Источник: Colonel Cassad



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