«Спартак» в матче с «Зенитом» потерпел самое крупное поражение в РПЛ

Футбольный матч 12-го тура Российской премьер-лиги между «Зенитом» и «Спартаком» завершился в Санкт-Петербурге крупнейшей победой хозяев поля.

Игра на стадионе «Газпром Арена» завершилась со счетом 7:1 в пользу «Зенита». Голы в ворота красно-белых забили Сердар Азмун (дубль), Клаудиньо, Андрей Мостовой (дубль), Артем Дзюба, Александр Ерохин. «Спартак» после четвертого пропущенного мяча смог ответить единственным голом Квинси Промеса, пишет «Чемпионат».

Впервые в матче чемпионата РФ московский клуб пропустил шесть и более мячей, «Спартак» потерпел самое крупное поражение в истории национального первенства и одно из крупнейших в истории клуба вообще (в 2017 году московский клуб проиграл «Ливерпулю» 0:7). При этом в чемпионатах РФ «Зенит» побеждал владивостокскую команду «Луч-Энергия» и московское «Торпедо» со счетом 8:1, передает ТАСС.

Сейчас «Зенит» возглавляет таблицу чемпионата РФ – у клуба 26 очков. «Спартак» находится на седьмом месте с 17 очками.

Напомним, на матче «Спартака» с екатеринбургским «Уралом» фанаты болельщики «Спартака» вывесили на трибунах баннеры с критикой игроков. Они оскорбляли владельца клуба Леонида Федуна и игроков команды и требовали от руководства уйти в отставку.