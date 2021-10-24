 

«Спартак» в матче с «Зенитом» потерпел самое крупное поражение в РПЛ

24.10.2021, 22:46, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинФутбольный матч 12-го тура Российской премьер-лиги между «Зенитом» и «Спартаком» завершился в Санкт-Петербурге крупнейшей победой хозяев поля.

Игра на стадионе «Газпром Арена» завершилась со счетом 7:1 в пользу «Зенита». Голы в ворота красно-белых забили Сердар Азмун (дубль), Клаудиньо, Андрей Мостовой (дубль), Артем Дзюба, Александр Ерохин. «Спартак» после четвертого пропущенного мяча смог ответить единственным голом Квинси Промеса, пишет «Чемпионат».

Впервые в матче чемпионата РФ московский клуб пропустил шесть и более мячей, «Спартак» потерпел самое крупное поражение в истории национального первенства и одно из крупнейших в истории клуба вообще (в 2017 году московский клуб проиграл «Ливерпулю» 0:7). При этом в чемпионатах РФ «Зенит» побеждал владивостокскую команду «Луч-Энергия» и московское «Торпедо» со счетом 8:1, передает ТАСС.

Сейчас «Зенит» возглавляет таблицу чемпионата РФ – у клуба 26 очков. «Спартак» находится на седьмом месте с 17 очками.

Напомним, на матче «Спартака» с екатеринбургским «Уралом» фанаты болельщики «Спартака» вывесили на трибунах баннеры с критикой игроков. Они оскорбляли владельца клуба Леонида Федуна и игроков команды и требовали от руководства уйти в отставку.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

10.07 / Украина заявила о завершении учений НАТО Sea Breeze-2021

09.02 / США отказались от прямых контактов с Ираном

28.01 / Кухар снялась в “голом” купальнике

11.07 / Евросоюз призвал Раду принять законопроект о медиа. Украинские журналисты выступали против

16.10 / Отец блогера Саши Спилберг нашел машину пропавшей дочери

24.08 / Компания Nvidia пытается стать безусловным лидером в сфере центров обработки данных

13.01 / Иммунолог объяснил разницу в оценке эффективности китайской вакцины от коронавируса

11.07 / В Греции призвали ввести санкции против Турции из-за решения по Святой Софии

12.01 / Дело “Хизб ут-Тахрир”. Трое крымских татар получили от 13 до 18 лет колонии

24.05 / “В России цинизма очень много”. Чехова переезжает из РФ в США

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика