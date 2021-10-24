Медведь или хитрый лис — корреспондент CNN попытался разобраться в поведении Путина

Российский президент отказался ехать на 26-ю Всемирную конференцию по климату, заявив, что, возможно, присоединится к ней виртуально. Кроме того, он оборвал связи с НАТО, жёстко реагирует на военные учения альянса, а также на энергетический кризис в Европе. Корреспондент CNN задался вопросом, это проявление его жёсткости во внешней политике или хитрость, чтобы скрыть внутренние проблемы.

Один из мировых лидеров, который, очевидно, не приедет на 26-ю Конференцию ООН по изменению климата, — российский президент Владимир Путин. Но в Кремле говорят, что, возможно, он будет принимать участие (в конференции. — ИноТВ) виртуально. Корреспондент CNN Сэм Кайли исследовал, почему, возможно, Путин решил не ехать на этот высокий форум.

Он отказался ехать на Всемирную конференцию по климату, он оборвал коммуникации с НАТО, его обвиняют в том, что он душит поставки природного газа в Европу, и в том, что он пренебрежительно относится к саммиту «Большой двадцатки». Кто же Владимир Путин: огрызающийся русский медведь или хитрый полярный лис, который перекладывает вину на других?

Цены на газ в Европе резко выросли больше чем на 500 процентов за этот год. Путин говорит, что в этом нет вины РФ и что это легко исправить, если Европа пустит газ в Германию через новый российский газопровод «Северный поток — 2».

ВЛАДИМИР ПУТИН, президент России: Конечно, если бы мы смогли увеличить поставки по этому маршруту, напряжённость на европейском энергетическом рынке существенно бы понизилась.

Европейцы не спешили давать добро на этот трубопровод, опасаясь зависимости от российского газа.

Россия в понедельник закрыла свою дипломатическую миссию при НАТО — официально в ответ на выдворение восьми её дипломатов, которых альянс в октябре обвинил в шпионаже.

Но Путин также отреагировал на напряжённость в Чёрном море, а также на то, что НАТО укрепляет союзнические отношения в Восточной Европе, которую он считает подбрюшьем России.

ВЛАДИМИР ПУТИН: Не мы же приехали туда, под Вашингтон или Нью-Йорк, проводить учения, а они приехали к нам, проводят их у наших границ. Как мы должны на это реагировать?

Российские войска незаконно оккупируют территории соседней Грузии и Украины.

ЛЛОЙД ОСТИН, министр обороны США: Соединённые Штаты будут и дальше предоставлять помощь, чтобы укрепить военно-морской потенциал не только Украины, но и Грузии, Румынии, Болгарии. Мы давно поняли, как важно сотрудничество и единство среди союзников и партнёров, чтобы сдержать агрессию России.

Вряд ли это побудило бы Путина всем улыбаться на саммите «Большой двадцатки» и на 26-й Всемирной конференции по климату.

ДМИРИЙ ТРЕНИН, директор Московского центра Карнеги: Это позитивный сигнал для тех, кто его пригласил. Если он решит, что лучше проведёт видеоконференцию с некоторой группой людей, это тоже о чём-то говорит.

Наращивание напряжённости за рубежом может быть удобным способом для Путина отвлечь внимание от большого внутреннего кризиса, связанного с коронавирусом. Количество смертей каждый день бьёт рекорды. Путин издал приказ всем россиянам не появляться неделю на работе в конце октября. А в Москве на следующей неделе введут строгие ограничения на передвижения. Вакцинация в РФ до сих пор не дошла до двух третей населения. Но в этом, похоже, вина россиян.

ВЛАДИМИР ПУТИН: Мы с вами, к сожалению, видим, к каким опасным последствиям приводит низкий уровень вакцинации в нашей стране.

Но по мере приближения зимы и учитывая, что РФ страдает от международной изоляции, многие русские могут начать уставать от безрезультатности своего лидера.

Сэм Кайли, CNN, Москва.

Материал предоставлен CNN International.