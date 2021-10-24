В Херсонской области нашли повешенным патрульного – полиция

“В территориальное подразделение полиции Олешек обратился 59-летний мужчина. Он сообщил, что во время прогулки по лесу обнаружил тело повешенного мужчины. Во время выезда на место происшествия следственно-оперативной группы выяснилось, что умерший – 32-летний сотрудник управления патрульной полиции в Херсонской области”, – говорится в сообщении.

Правоохранители отметили, что в ходе осмотра тела следов насильственной смерти не обнаружено.

“Открыто уголовное производство, в рамках которого проводятся необходимые экспертизы и другие следственные действия для установления обстоятельств смерти патрульного”, – объяснили в полиции.

Патрульная полиция Херсонской области уточнила в Facebook, что предварительная квалификация события – самоубийство.

https://www.facebook.com/khersonpolice/posts/4051783888260472

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