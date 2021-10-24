В Черниговской области застрелился военный
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Военный срочной службы застрелился в 3.53 во время несения службы в карауле, охранявшем склады. Он выстрелил в себя из штатного оружия – автомата АК-47. Мужчину обнаружила смена, прибывшая на пост.
23-летний военный был родом из Днепропетровской области, до окончания срока его службы оставался один месяц.
Сагайдак рассказал, что погибший характеризовался положительно. Причины самоубийства устанавливаются.
—
Смотреть комментарии → Комментариев нет