 

В Черниговской области застрелился военный

24.10.2021, 22:16, Новости дня
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Военный срочной службы застрелился в 3.53 во время несения службы в карауле, охранявшем склады. Он выстрелил в себя из штатного оружия – автомата АК-47. Мужчину обнаружила смена, прибывшая на пост.

23-летний военный был родом из Днепропетровской области, до окончания срока его службы оставался один месяц.

Сагайдак рассказал, что погибший характеризовался положительно. Причины самоубийства устанавливаются.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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