 

Астрономы обнаружили самую молодую экзопланету

24.10.2021, 22:16, Новости дня
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“Тысячи планет были обнаружены вокруг других звезд, но эту отличает то, что она недавно сформировалась и ее можно наблюдать напрямую. Планета, названная 2M0437b, присоединяется к горстке объектов, расширяющих наше понимание того, как планеты формируются и изменяются со временем, помогая пролить новый свет на происхождение Солнечной системы и Земли”, – отметили астрономы.

По словам профессора Гавайского университета Маноа Эрика Гайдоса, это открытие пополнило список планет, которые можно наблюдать с помощью телескопов.

Обсерватория Кека расположена на пике горы Мауна-Кеа (4145 метров над уровнем моря) на острове Гавайи (США).

Контекст:

Экзопланеты – планеты, находящиеся вне Солнечной системы. Долгое время они были недоступны для обнаружения, их смогли открывать благодаря усовершенствованным научным методам. Первая экзопанета была обнаружена в конце 1980 годов.

По состоянию на 7 августа 2021 года подтверждено существование 4812 экзопланет в 3558 планетных системах.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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