Мнение: “Бездомные национальности”

США внесли РФ в список "бездомных национальностей" и теперь для получения визы в США надо ехать в Варшаву.

Достаточно ясный маркер – Холодная война в целом и дипломатическая война в частности продолжаются, причем даже о какой-то стабилизации речь не идет. И да, это конечно же далеко не предел.

Американо-российские отношения будут счастливо деградировать дальше и США показывают, что они нацелены именно на этот сценарий, отсюда и подобный нарочито хамский адресный демарш. По всей видимости, это плод длительных размышлений в Госдепе на теме того, как бы ответить в рамках дипломатического пинг-понга с сокращением числа сотрудников дипломатических ведомств в РФ и США.

Соответственно, РФ должна будет как-то на это реагировать, либо симметрично, либо асимметрично.

Симметрично – отправить американцев получать визы в Россию в Минск или Улан-Батор. Чтоб подальше. Либо же продолжить линию на дальнейшее сокращение числа американских дипломатов на территории РФ, а также подчищать оставшиеся американские НКО и СМИ с американским финансированием.

—