 

Мнение: “Бездомные национальности”

24.10.2021, 22:00, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

США внесли РФ в список "бездомных национальностей" и теперь для получения визы в США надо ехать в Варшаву.
Достаточно ясный маркер – Холодная война в целом и дипломатическая война в частности продолжаются, причем даже о какой-то стабилизации речь не идет. И да, это конечно же далеко не предел.
Американо-российские отношения будут счастливо деградировать дальше и США показывают, что они нацелены именно на этот сценарий, отсюда и подобный нарочито хамский адресный демарш. По всей видимости, это плод длительных размышлений в Госдепе на теме того, как бы ответить в рамках дипломатического пинг-понга с сокращением числа сотрудников дипломатических ведомств в РФ и США.

Соответственно, РФ должна будет как-то на это реагировать, либо симметрично, либо асимметрично.
Симметрично – отправить американцев получать визы в Россию в Минск или Улан-Батор. Чтоб подальше. Либо же продолжить линию на дальнейшее сокращение числа американских дипломатов на территории РФ, а также подчищать оставшиеся американские НКО и СМИ с американским финансированием.

Источник: Colonel Cassad



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

17.09 / Мнение: Воспитание крепостных

01.09 / Вице-губернатора, случайно выругавшегося на украинском языке во время совещания, отстранили на время проверки

19.11 / Мнение: О цензуре интернет-платформ

22.11 / Жители Парижа и еще двух десятков городов Франции вышли на акции

05.10 / Мнение: МИД России троллит Германию?

09.11 / Мнение: Инерция страха закончилась, надо создавать новую

25.02 / Мнение: Новый виток

04.07 / Александра Новикова и Feduk впервые рассказали о своем знакомстве и отношениях

21.09 / «Торгует деревянными игрушками в Химках»: Скотленд-Ярд установил личность торговца, продавшего «Новичок» Петрову и Боширову

06.10 / Мнение: Штраф для России имени Греты

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика