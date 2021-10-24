 

Губернатору в Иране во время инаугурации дали пощечину

24.10.2021, 21:52, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинНеизвестный мужчина дал пощечину губернатору Абедину Хорраму во время его инаугурации в Иране и попал на видео, информирует The Guardian.

Политик выступал с приветственной речью в Тебризе, в этот момент неизвестный прервал выступление и ударил его по лицу. Ударившего увели за кулисы сотрудники службы безопасности. Известно, что вскоре Хоррам вернулся на сцену и заявил, что не знаком с нападавшим и не держит на него зла, передает Lenta.ru.

Неизвестный мотивировал свой поступок личными причинами.

Напомним, президенту Франции Эммануэлю Макрону дали пощечину, когда он общался с гражданами во французском департаменте Дром. После были задержаны два человека. После этого у одного из подозреваемых обнаружили экземпляр книги Адольфа Гитлера Mein Kampf («Моя борьба», книга запрещена в России) и оружие. Нанесший удар Макрону мужчина заявил, что не планировал нападать на президента, он пояснил, что его действия были спонтанными. 



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