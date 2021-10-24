Грудное вскармливание исключили из перечня противопоказаний для вакцинации «Спутником V»

Из перечня противопоказаний для вакцинации от коронавируса «Спутником V» был исключен период грудного вскармливания, изменения внесены в инструкцию к препарату от 15 октября.

«Клинические исследования по применению препарата «Гам-ковид-вак» у женщин, кормящих грудью, и младенцев отсутствуют. В настоящее время неизвестно, способны ли действующие вещества, входящие в состав вакцины, проникать в грудное молоко. Перед принятием решений о вакцинации кормящей женщины необходимо оценить риски и пользу данной вакцинации», – говорится в инструкции. Также эту информацию ТАСС подтвердили в пресс-службе Минздрава России.

Ранее Минздрав обновил временные методические рекомендации по вакцинации взрослого населения от коронавируса, разрешив, в частности, делать прививки беременным женщинам.