Юра Борисов: «Будто мы все время готовимся к смерти»

Интервью с самым востребованным российским актером 2021 года.



Юра Борисов. Фото: Антон Карлинер / для «Новой»

Самый востребованный российский актер сегодня — Юра Борисов. В этом году небывалые рекорды: шесть фильмов с его участием на «Кинотавре», два в Венеции, два в Каннах; среди них «Купе номер 6», удостоенное Гран-при и сейчас выходящее на экраны. В чем секрет актера, которому уже приписали народную харизму, как актеру-хамелеону удается остаться самим собой?

— Тот самый случай, когда успех не свалился внезапно на голову. Поначалу раздавал фото по агентствам, стучался в двери мосфильмовских групп. Это упорство, упрямство или уверенность в себе? В кого ты такой?

— Не знаю, просто какие-то вещи кажутся очевидными, значит, надо их делать. И кстати, вскоре после этих походов на «Мосфильм» меня утвердили на главную роль в сериале «У каждого своя война» и в групповку «Елены» Звягинцева.

— Юра в честь Гагарина?

— Не уверен. Но точно не Юрий. Поначалу мама звала меня Ваней, пришел папа забирать из роддома: «Какой Ваня! Смотри, он же Юра!» Там же рядом Юрьев день — 8 декабря у меня день рождения.

— В «Сатириконе» совсем недолго пробыл. Не был готов выходить в массовке, занавес закрывать?

— Дело не в этом. Я просто идеализировал свое представление о театре, в институте нам говорили, что это место свято. Попав в театр, увидел, что все не так. Юношеский максимализм, наверное.

— Ты даже сказал, что тебе не понравилась режиссура Райкина.

— Ну и режиссура Райкина мне не понравилась. Выяснилось также, что каждый день нужно приходить в одно место, и чаще всего это не будет сопровождаться полетом. С ранней юности боялся, что моя работа будет меня тяготить. Я понял: если останусь в театре, он станет «тягостным» местом. К тому же не люблю район Марьина Роща, мне небезразлично место обитания.

— Какой же район тебе подходит?

— Ну вот этот, где мы встретились: Покровка.

— Хорошо, и «Новая газета» рядом. У тебя к 28 годам гигантская фильмография. И кажется, едва ли не каждая роль, даже не сложившаяся, проходная, — школа. Ты продолжаешь учиться. При этом утверждаешь, что ни одна из твоих ролей тебе не нравится.

— Можно на покой, если тебе понравится то, что ты сделал. Это как вообще? То, что мои работы мне не нравятся, дает возможность делать какие-то следующие шаги.

Кадр из фильма «Бык» (2019, реж. Борис Акопов)

— Расстраивают какие-то конкретные вещи? Что, например, не нравится в роли главаря районной банды Антона в «Быке», сделавшей тебя известным?

— Сложный вопрос, это внутренняя кухня. В «Быке» вижу какое-то самолюбование, хотелось бы от него избавиться. Впрочем, какие-то вещи вижу только я и моя жена Аня. Мы обсуждаем каждую роль. Вместе больше десяти лет, друг друга знаем, можем разобрать все по косточкам. И до съемок, и в процессе, и результат.

— Не комплиментарный взгляд?

— Абсолютно, все строго, честно. Мы учились у одних педагогов, заложивших в нас одну основу, говорим на одном языке. Когда внимательно разбираем мои работы — очевидно, что пока ничего даже близко не получилось. Существует гармония, которой никак не достичь. Хочется приблизиться к катарсису, а не выходит: расплескивается, не случается. Что-то от меня зависит, что-то не зависит, но пока не произошло.

— Мне многие работы актера Борисова нравятся, например, в зрелищной сказке «Серебряные коньки», вошедшей в топ Netflix. Отличная работа в магическом роуд-муви «Купе номер 6», где ты сыграл работягу и бражника Леху, с которым встретилась в поезде финская искусствоведка, там есть и очевидное развитие характера: в гопнике Лехе просыпается человек, нежность, когда он осторожно вступает в хрупкий мир отношений. Хотя в начале, когда видим его пьяное буйство, мне показалось, ты пережал.

— Возможно, не могу со стороны это оценивать. Просто чувствую: тут лучше, тут что-то не так. Но согласен, там не только начало, много чего пережато. Так это и круто: жизнь идет, что-то удается, что-то не получается. И ладно. Раньше переживал на эту тему. Сейчас думаю, надо учесть ошибки и двигаться дальше.

— На что готов ради роли? Я почитала про тебя: не исключаешь зуб потерять, зрачки расширить, проколоть ноздрю, попробовать наркотик…

— Могу сказать, на что не готов.

Не готов разрушать свою семью ради роли, на все остальное готов.

— А такой вопрос стоит?

— Конечно. Самое сложное и страшное, когда делаешь роль, это то, что с тобой происходит. Это отречение от собственной жизни — вынужденное, временное. Хотя есть шизофреническое непонимание, что есть моя жизнь, моя личность. Все время об этом думаю и не могу найти ответа. Я же постоянно разбираюсь в разных личностях, в которых должен превратиться, что их формирует, чем руководствуются. Мою личность тоже что-то сформировало. А если я могу разобрать на кирпичи, что и как ее сформировало, моя ли это личность? Когда я делаю персонажа, ныряю в него полностью. Отключая часть своей жизни, отключаюсь и от своих близких…

— Дома появляется Чужой?

— Странно все это. Да. В экспедиции все проще, понятнее. Другое место, как будто бы кусок другой жизни. А то, что этот персонаж приходит к нам домой, вроде это не совсем я. И непонятно, как проводить внутри себя эту границу. С одной стороны, нужно всем жертвовать ради того, чтобы «священнодействовать». С другой стороны, понимаю: священны-то как раз не роли, а они — дети и жена. Они останутся, они — в живом мире. А не тени на экране. Искусство в принципе субъективно, человеческая жизнь уникальна — потерянный день невозможно вернуть.

— Есть же такой диагноз — «расстройство множественной личности», в чем-то напоминающий актерство: в одном человеке уживаются разные идентичности, гендер, возраст, интеллект…

— Это самая интересная для меня тема: сосуществование разных идентичностей. И бесконечные вопросы. Мы себя как-то идентифицируем, кажется, что это мы, но это лишь набор нейронных связей, отвечающих за самоидентификацию.

— И каждая встреча в жизни меняет их рисунок.

— Не только встреча, любая информация!

«Купе номер 6». Кадр из фильма

ПРОДОЛЖЕНИЕ

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