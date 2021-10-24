Российские пограничники задержали мэра Клайпедского района Литвы

Российские пограничники задержали мэра Клайпедского района Литвы Бронюса Маркаускаса, информирует национальное радио LRT со ссылкой на представителя министра иностранных дел Литвы по печати Витауте Шмайжите-Кулешене.

Как информирует Lenta.ru, политика и его двух друзей обнаружили в Куршском заливе и обвинили в нарушении российской границы.

«МИД располагает информацией о том, что на российской стороне находятся трое граждан Литвы. Сотрудники нашей консульской службы выясняют ситуацию», – рассказал Шмайжите-Кулешене.

В свою очередь сотрудники пограничной службы Литвы подтвердили факт нарушения границы катером, на борту которого находились три пассажира. Пресс-атташе Службы охраны госграницы при МВД Литвы Гедрюс Мишутис пояснил, что «такие инциденты случаются несколько раз в год. Нарушители, как правило, отделываются административным наказанием».