 

Российские пограничники задержали мэра Клайпедского района Литвы

24.10.2021, 21:30, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинРоссийские пограничники задержали мэра Клайпедского района Литвы Бронюса Маркаускаса, информирует национальное радио LRT со ссылкой на представителя министра иностранных дел Литвы по печати Витауте Шмайжите-Кулешене.

Как информирует Lenta.ru, политика и его двух друзей обнаружили в Куршском заливе и обвинили в нарушении российской границы.

«МИД располагает информацией о том, что на российской стороне находятся трое граждан Литвы. Сотрудники нашей консульской службы выясняют ситуацию», – рассказал Шмайжите-Кулешене.

В свою очередь сотрудники пограничной службы Литвы подтвердили факт нарушения границы катером, на борту которого находились три пассажира. Пресс-атташе Службы охраны госграницы при МВД Литвы Гедрюс Мишутис пояснил, что «такие инциденты случаются несколько раз в год. Нарушители, как правило, отделываются административным наказанием».



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