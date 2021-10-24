Российские пограничники задержали мэра Клайпедского района Литвы
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Российские пограничники задержали мэра Клайпедского района Литвы Бронюса Маркаускаса, информирует национальное радио LRT со ссылкой на представителя министра иностранных дел Литвы по печати Витауте Шмайжите-Кулешене.
Как информирует Lenta.ru, политика и его двух друзей обнаружили в Куршском заливе и обвинили в нарушении российской границы.
«МИД располагает информацией о том, что на российской стороне находятся трое граждан Литвы. Сотрудники нашей консульской службы выясняют ситуацию», – рассказал Шмайжите-Кулешене.
В свою очередь сотрудники пограничной службы Литвы подтвердили факт нарушения границы катером, на борту которого находились три пассажира. Пресс-атташе Службы охраны госграницы при МВД Литвы Гедрюс Мишутис пояснил, что «такие инциденты случаются несколько раз в год. Нарушители, как правило, отделываются административным наказанием».
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