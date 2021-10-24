Украина заявила, что предоставила допуск консулов к задержанному в Донбассе россиянину

Внештатный советник главы офиса президента Украины и пресс-секретарь делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович утверждает, что украинский МИД допустил российских консулов к задержанному в Донбассе гражданину РФ Андрею Косяку.

«Андрей Косяк сейчас находится в руках украинских правоохранительных органов. Он же подозревается по статье 115 («умышленное убийство») уголовного кодекса Украины за преступление, совершенное в 2010 году, когда он еще был жителем Алчевска и был украинским гражданином. Теперь он имеет паспорт гражданина России… Российское МИД возмутилось, что к Косяку не было консульского допуска. Наш МИД допуск предоставил», – приводятся его слова на сайте телеканала «Дом».

Напомним, украинские силовики похитили безоружного наблюдателя представительства ЛНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК). Служба безопасности Украины (СБУ) обвинила захваченного офицера ЛНР в создании незаконных вооруженных формирований.

Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник приостановил участие ЛНР в минском формате переговоров до освобождения представителя республики в СЦКК. Представительство Луганской народной республики в Центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) прекратило взаимодействие с Киевом.

Полпред РФ в Контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов обвинил ВСУ в прямом нарушении мер по усилению перемирия, подписанных Киевом 22 июля 2020 года, а также рамочного решения о разведении сил и средств, согласованного Украиной и Донбассом в 2016 году в рамках Контактной группы.

В ЛНР обвинили СБУ в пытках задержанного представителя республики с применением психотропных препаратов. Луганская народная республика призвала правозащитников принудить Киев освободить захваченного украинскими силовиками сотрудника представительства ЛНР в СЦКК и привлечь виновных к ответственности.