 

Украина заявила, что предоставила допуск консулов к задержанному в Донбассе россиянину

24.10.2021, 21:30, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинВнештатный советник главы офиса президента Украины и пресс-секретарь делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович утверждает, что украинский МИД допустил российских консулов к задержанному в Донбассе гражданину РФ Андрею Косяку.

«Андрей Косяк сейчас находится в руках украинских правоохранительных органов. Он же подозревается по статье 115 («умышленное убийство») уголовного кодекса Украины за преступление, совершенное в 2010 году, когда он еще был жителем Алчевска и был украинским гражданином. Теперь он имеет паспорт гражданина России… Российское МИД возмутилось, что к Косяку не было консульского допуска. Наш МИД допуск предоставил», – приводятся его слова на сайте телеканала «Дом».

Напомним, украинские силовики похитили безоружного наблюдателя представительства ЛНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК). Служба безопасности Украины (СБУ) обвинила захваченного офицера ЛНР в создании незаконных вооруженных формирований.

Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник приостановил участие ЛНР в минском формате переговоров до освобождения представителя республики в СЦКК. Представительство Луганской народной республики в Центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) прекратило взаимодействие с Киевом.

Полпред РФ в Контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов обвинил ВСУ в прямом нарушении мер по усилению перемирия, подписанных Киевом 22 июля 2020 года, а также рамочного решения о разведении сил и средств, согласованного Украиной и Донбассом в 2016 году в рамках Контактной группы.

В ЛНР обвинили СБУ в пытках задержанного представителя республики с применением психотропных препаратов. Луганская народная республика призвала правозащитников принудить Киев освободить захваченного украинскими силовиками сотрудника представительства ЛНР в СЦКК и привлечь виновных к ответственности.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

07.07 / Жителей Кубани предупредили о дожде и подъеме уровня воды в реках

05.09 / Путин назвал «чушью» обсуждения вокруг его беседы со школьником

29.11 / В мире: Запад оставил Украину без денег

15.09 / В Украине с 2021 года станет обязательным ВНО по математике

16.07 / Крымские экологи указали на виновных в смерти детенышей дельфинов

26.05 / Американские прокуроры по делу Джулиани получили доступ к почте Луценко и Насирова – Bloomberg

31.08 / Талибы взяли под контроль аэропорт Кабула и объявили об освобождении Афганистана

17.04 / “Скорее всего, ЦРУ, ФБР”. Лукашенко заявил, что на него и сыновей готовили покушение

29.11 / Израильский посол раскритиковал призывы отказаться от «Спутника V»

02.04 / Панама одобрила экстренное применение «Спутника V»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика