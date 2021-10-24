 

Генсек ООН попросил у G20 8 млрд долларов на распределение вакцин от COVID в мире

24.10.2021, 21:30, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинГенсек ООН Антониу Гутерреш призвал страны G20 помочь с выделением 8 млрд долларов на справедливое распределение вакцин от коронавируса в мире.

«Три четверти всех вакцин попали в страны с высоким уровнем дохода и уровнем дохода выше среднего», – сказал Гутерреш в своем видеообращении к участникам Всемирного саммита здравоохранения в Берлине, передает РИА «Новости».

Он подчеркнул, что «вакцинный национализм и накопление (запасов вакцин) подвергают всех нас опасности».

«Ранее в этом месяце я присоединился к доктору Тедросу Гебрейесусу (гендиректору Всемирной организации здравоохранения), чтобы запустить глобальную стратегию вакцинации от COVID-19. Надежный и просчитанный по стоимости план по доставке вакцин 40% людей во всех странах к концу этого года и 70% к середине 2022 года», – добавил генсек.

Он подчеркнул, что «нам необходимо немедленное вливание 8 миллиардов долларов для обеспечения справедливого распределения – и мы призываем G20 помочь нам в этом».

Ранее Гутерреш в посте, опубликованном в Twitter, заявил, что несправедливое распределение препаратов от коронавируса усложняет борьбу с вирусом.



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