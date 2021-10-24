“Могут быть непоправимые последствия”. Грузинский омбудсмен проверил больницу, куда могут поместить Саакашвили

“Представители народного защитника проверили готовность учреждения №18 к возможному приему третьего президента Грузии Михаила Саакашвили. В ходе проверки выяснилось, что ситуация в учреждении с точки зрения оказания медицинской помощи не в полной мере соответствует заключению и рекомендациям многофункциональной группы врачей от 23 октября 2021 года, а также существующим рискам безопасности”, – говорится в сообщении.

Омбудсмен сделал вывод, что в тюремном медучреждении есть “необходимые ресурсы для удовлетворения медицинских потребностей заключенных, в том числе участников голодовки”, однако выполнение определенных медицинских процедур для Саакашвили невозможно.

“Например, нельзя проводить магнитно-резонансную томографию, компьютерную томографию, дуплексное сканирование. Также в учреждении на данный момент нет реаниматолога, но, по словам администрации, в ближайшее время ожидается появление соответствующих специалистов”, – объяснили у защитника прав человека в Грузии.

Мониторинг показал, что в случае перевода Саакашвили в эту клинику для оказания некоторых медицинских услуг “его нужно будет периодически переводить в гражданскую клинику”.

“Учитывая тот факт, что полностью предсказать изменение состояния здоровья и обострение давно голодающего заключенного практически невозможно, в случае критического изменения ситуации при отстранении пациента могут быть довольно тяжелые или непоправимые последствия”, – заявил омбудсмен.

https://www.facebook.com/OmbudsmanofGeorgia/posts/428846078609971

Контекст:

Саакашвили занимал пост президента Грузии два срока подряд – в 2004–2013 годах. Вскоре после ухода с поста президента он покинул страну.

В Грузии Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы за помилование бывших сотрудников МВД, осужденных за убийство сотрудника “Объединенного банка Грузии” Сандро Гиргвлиани. Еще шесть лет он получил по делу об избиении политика Валерия Гелашвили. В отношении Саакашвили в Грузии расследуют еще несколько дел, в том числе о разгоне акции протеста в ноябре 2007 года.

В 2015–2016 годах Саакашвили возглавлял Одесскую облгосадминистрацию. Он получил украинское гражданство в мае 2015 года, а в июле 2017-го потерял его. В мае 2019 года президент Украины Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство. С июня 2020 года Саакашвили находится в должности главы Исполнительного комитета реформ Украины.

6 сентября 2021 года Саакашвили сообщил о намерении приехать в Грузию 2 октября, в день местных выборов. Утром 1 октября политик сообщил о возвращении в Грузию. Саакашвили призвал граждан выйти на митинг в Тбилиси 3 октября и сказал, что присоединится к протестующим.

Вечером 1 октября премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что Саакашвили задержан. Вскоре МВД Грузии опубликовало видео задержания политика. СМИ сообщили, что Саакашвили был задержан в Тбилиси, а сейчас находится в пенитенциарном учреждении №12 в Рустави.

1 октября прокуратура Грузии завела еще одно уголовное дело по факту незаконного пересечения Саакашвили границы.

После задержания Саакашвили украинский МИД вызвал к себе посла Грузии. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что сейчас рассматриваются разные варианты решения проблемы, в том числе через экстрадицию. Зеленский заявил, что украинские власти будут заниматься возвращением Саакашвили в Украину.

Экс-президент Грузии 1 октября объявил голодовку. С тех пор он похудел как минимум на 15 кг, говорила его возлюбленная Ясько.

Консилиум врачей, сформированный при минздраве Грузии, посетил Саакашвили и 19 октября рекомендовал госпитализировать его для интенсивного наблюдения и профилактики. В ночь на 23 октября состояние политика резко ухудшилось, ему сделали экстренное переливание крови, сообщила народный депутат Украины от “Слуги народа” Елизавета Ясько.

Адвокат политика Бека Басилая рассказал 23 октября, что власти Грузии соглашаются на перевод Саакашвили в тюремный госпиталь и что защита Саакашвили обеспокоена этим из-за вопросов безопасности. В тот же день консилиум собрался снова, врачи рекомендуют отправить политика, который голодает уже 24-й день, в высокопрофильную гражданскую медицинскую клинику.

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