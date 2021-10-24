“Весь день расписан по минутам”. В одесском крематории ежедневно сжигают до сорока тел умерших

В учреждении говорят, что количество кремаций такое же, как в апреле-мае прошлого года, но сотрудники были готовы к этому пику.

“На прощание выделяется двадцать минут. Разница только в том, что сейчас одна группа может прощаться в зале, а другая – на улице. До пика люди могли выбрать время, чаще всего выбирали в районе обеда и прощались. Сейчас весь день расписан по минутам”, – рассказал директор крематория Владимир Букач.

По его словам, в крематории увеличилось количество заявок из других городов.

“Проблема, наверное в том, что в Украине всего три крематория и к нам везут тела из других мест, но мы справляемся. Я надеюсь, что мы сейчас на пике и дальше пойдет спад”, – отметил директор.

Журналист “Думской” у стен крематория застал четыре траурных процессии.

“Все сотрудники похоронных агентств были одеты в защитные костюмы, то есть кремировали умерших от COVID-19”, – уточнил автор.

Фото: dumskaya.net

Контекст:

В Украине ухудшается эпидемическая ситуация. Летом фиксировали менее 2 тыс. случаев COVID-19 ежедневно, в сентябре и октябре этот показатель увеличился в разы. В связи с распространением мутации четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, заявлял 11 октября министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

По состоянию на 24 октября в Украине подтвердили почти 2,77 млн случаев коронавирусной инфекции, из них более 20 тыс. – за последние сутки. Скончалось более 63,8 тыс. пациентов с COVID-19, при этом 386 – за последние 24 часа.

В Одессе зарегистрировали 83 706 случаев COVID-19, за последние сутки – 616, сообщил сайт горсовета. С начала эпидемии в городе умерло 2064 человека.

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