Мнение: Столетняя война. Битва при Креси

Автор исторических циклов про нашествие монголо-татар на Русь и Европу, а также про завоевательные походы Александра Македонского, начал новый цикл посвященный Столетней войне между Англией и Францией.

В первой части разбираются предпосылки и причины войны, ее начальный период и битва при Креси.. Как обычно, автор берет наглядностью и неплохой работой с источниками.

Содержание:

00:00 — Причины и предпосылки Столетней войны

09:29 — Династический кризис Капетингов

11:50 — Подготовка к войне

14:13 — Армии Англии и Франции накануне войны

19:58 — Кампании Эдуарда III в 1339-1346 гг.

30:06 — Битва при Креси 1346 г.

Основная литература:

Н.И. Басовская. Столетняя война леопард против лилии.

Gordon Corrigan. A Great and Glorious Adventure. A History of the Hundred Years War and the Birth of Renaissance England.

Jonathan Sumption. The Hundred Years War. Part I: Trial by Battle.

Дополнительная литература:

Кеннет Фаулер. Эпоха Плантагенетов и Валуа. Борьба за власть (1328-1498).

Жан Фавье. Столетняя война.

Альфред Бёрн. Битва при Креси. История Столетней войны с 1337 по 1360 годы.

David Nicolle. Crécy 1346. Triumph of the longbow.

Gregory I. Halfond. The Medieval Way of War.

French Armies of the Hundred Years War 1328-1429 (Osprey Men-At-Arms Series, 337).

English Longbowman 1330–1515 (Osprey Warrior Series, 11).

Armies of Crecy and Poitiers (Osprey Men-At-Arms Series, 111).

Источниковая база:

Жан Фруассар. Хроники 1340-1350 гг.

Жан де Венетт. Хроники 1307-1370 гг.

Джованни Виллани. Новая хроника, или История Флоренции.

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