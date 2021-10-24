В Крыму отказались выслушивать от Киева «дилетантские советы в здравоохранении»

Крым не собирается выслушивать от Киева дилетантские советы в сфере здравоохранения, сообщил крымский политический эксперт Руслан Бальбек.

«В том, что касается коронавируса, РФ полностью выполняет обязательства государства перед гражданами, так что мы не собираемся от Украины выслушивать дилетантские советы в сфере здравоохранения», – сказал он РИА «Новости».

Бальбек подчеркнул, что Крым не нуждается в чьих-либо советах по вопросам внутренней политики.

«Если спикер украинского МИДа решил поднять вот такими пустыми заявлениями свой статус, то это была пропащая идея. Мы сами разберемся в том, что касается внутренней политики, а господин Николенко пусть прибережет свои советы для более внимательных слушателей», – заключил он.

Ранее официальный представитель МИД Украины Олег Николенко потребовал от РФ выполнять «обязательства» в отношении жителей Крыма и Донбасса, обеспечивая их базовыми потребностями.