Явка на президентских выборах в Узбекистане превысили 80%

По итогам выборов президента Узбекистана явка избирателей составила 80,8% к моменту закрытия участков, сообщил председатель ЦИК страны Зайниддин Низамходжаев.

«По данным электронной системы, фиксирующей явку избирателей, на 20.00 (18.00 мск) на избирательные участки пришло 16 036 914 избирателей, или 80,8% от общего списка», – приводит его слова РИА «Новости».

В воскресенье в Узбекистане начали работу 10760 избирательных участков для голосования на выборах президента страны.

Все пять официально действующих в стране партий – Экологическая, «Миллий тикланиш» («Национальное возрождение»), Либерально-демократическая (УзЛиДеП), Народно-демократическая (НДПУ) и «Адолат» («Справедливость») – зарегистрировали в ЦИК своих кандидатов.