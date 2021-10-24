 

В Киеве предсказали «конец России»

24.10.2021, 20:36, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинЛюбое полномасштабное нападение РФ на Украину «будет концом российской армии и концом Российской Федерации», сообщил внештатный советник главы офиса президента Украины и пресс-секретарь делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович.

«Российские военные как профессионалы прекрасно понимают и подсказывают российскому руководству, что любое полномасштабное нападение на Украину будет концом российской армии и концом Российской Федерации. Это абсолютно проигрышный вариант. Они не могут этого не понимать. И когда они нас пугают вторжением, расширением, намекают на угрозы – это блеф», – приводятся слова Арестовича на сайте телеканала «Дом».

Он считает, что задача блефа – напугать и заставить Киев уступить в отношении «российских прихотей».

«Но за два года они могли убедиться, что это нереально. Ни давление на фронте, ни международное давление, ни попытки запугивания ни к чему не приведут. Лучшее, что можно сделать – между собой договариваться, используя нормандский и минский форматы», – сказал Арестович.

Ранее советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что в случае «полномасштабной агрессии» со стороны Москвы Украина будет вести диверсионную деятельность в России, в том числе «рубить электричество и газ на российской территории».   



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