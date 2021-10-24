Мнение: Яндекс почти протух

Некоторые вещи просто “непостижные уму”. Кто знает – зачем деградирует Яндекс? Причем – какими-то даже вызывающими темпами?! Ведь хорошая же была инновационная компания, одно время шла наравне с Гуглом, а местами его даже опережала! Мы еще, по дурости своей, вообще считали, что “так и должно быть” – мол, в русском сегменте интернета Яндекс, как изначально русскоязычная компания, заточенная на русский язык, и ДОЛЖНА, типа, быть эффективнее Гугла!

Не беру дебилов, считающих себя “западниками” – для них, понятно, “Яндекс не может быть эффективным, потому что он отечественный, а отечественное всегда дерьмо, тогда как всё с Запада – все святое и самое лучшее”. На деле Яндекс долгое время в самом деле был удобнее и лучше Гугла, особенно в том, что лично мне нужно больше всего – в поиске по соцсетям. Немногие уже помнят, но в Яндексе даже был специальный сервис “Поиск по блогам” (чего у Гугла вообще никогда не было!), благодаря которому можно было искать не только посты, но даже и комментарии!

Потом “Поиск по блогам” Яндекс внезапно закрыл – объяснив тем, что он якобы “не нужен”. Знающие люди объяснили, что дело, конечно, не в этом – ведь параллельно Яндекс закрыл и свой “Рейтинг блогеров” (да, был у него и такой) и вообще на несколько лет постарался максимально дистанцироваться от блогов в любом виде. Ответ – политика. Кремль надавил, так как не хотел популяризации блогосферы.

Ок. Оставался хотя бы стандартный универсальный способ поиска – через команду (запрос) site:-блог-. Тут уже, конечно, не до комментов, но хотя бы посты можно было находить!

Однако – твою мать! Яндекс продолжил старательно сам себя портить. Где-то с этого года у него и эта опция стала почти “нерабочей”. Смешно, но факт: сегодня по ЖЖ Гугл ищет лучше, чем Яндекс! Феерия какая-то. И это случилось не потому, что Гугл что-то там существенно улучшил: нет, Гугл выдает мало, он очень плохо залезает вглубь времени, он порой не понимает, о чем спрашивают… Но Яндекс-то вообще перестал выдавать что-то путное по той же команде! Это не Гугл стал лучше – это Яндекс стал хуже и провалился ниже Гугла. ТОЛЬКО за счет того, что он вдруг стал деградировать – в поиске, в своей основной специализации! – быстрее Гугла.

Не пойму – это опять влияние политики? Или просто – начало конца?