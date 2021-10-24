Мнение: Ракета 358 в Ираке

В Ираке 21 октября в районе Туз-Хурмату была обнаружена иранская зенитная ракета №358.

Ракета получила свое название по номеру командного пункта ЦРУ, который был сбит этой ракетой в Афганистане зимой 2020-го года, когда был убит руководитель отдела спецопераций ЦРУ на Ближнем Востоке.



358 – номер борта ЦРУ https://fighterjetsworld.com/latest-news/top-cia-officer-behind-iranian-general-assassination-died-in-e-11a-crash-in-afghanistan/20215/ Обращаю внимание, "ракета 358" названа так именно американцами. Как именно называют ракету иранцы. достоверно неизвестно, официально ее не представляли, что не мешает ее использовать.



"Ракета 358" захваченная США в 2020-м году.



Район обнаружения.

Данная ракета имеет отличительную особенность – быстро стартует на сверхзвуковой скорости, достигает намеченной высоты и на дозвуковой скорости идет на цель, имея при этом большую дальность.

Данная ракета активно поставляется Ираном в Йемен, где с ее помощью хуситы сбили немало различных БПЛА.



Подробнее про эту ракету писал в прошлом году https://colonelcassad.livejournal.com/6294119.html

Отличительной особенностью является ее компактность, что позволяет запускать ее небольшим расчетом с мобильной платформе вроде пикапа.

Используя микро-турбореактивные двигатели, ракета забрасывается на необходимую высоту, после чего включаются маршевые двигатели и она начинает двигаться к цели. Ракета может длительное время находиться в воздухе и представлять собой одновременно и барражирующий боеприпас (который уже был испытан в боевых условиях в Идлибе, где Иран уничтожил с его помощью топливный склад), и как средство ПВО, уничтожая вертолеты, крупные и средные БПЛА, штурмовики и неосторожные самолеты, которые не ожидают, что в отсутствии активных систем ПВО, с ним с земли могут забросить ракету на сверхзвуковой скорости на 8 км (что существенно выше стандартного потолка современных ПЗРК), а потом на маршевых двигателях с меньшей скоростью еще и до 12 км (во всяком случае именно такие параметры для нее заявлены) при дальности до 100 км.

Появление таких ракет в Ираке прозрачно намекает на то, что у "Хашд Шааби" и других про-иранских группировок появилось эффективное средство ПВО, которое может быть использовано против американских активов. Американцы оценивают ракету 358 как одно из наиболее опасных средств ПВО на вооружении Ирана.

Что именно целая ракета делала в иракской пустыне, пока что доподлинно неизвестно. Ввиду этого, есть и альтернативная версия – это какая-то провокация США направленная против "Хашд Шааби", благо в распоряжении у США есть как минимум несколько ракет этого типа, которые они захватили во время абордажа судна с иранским оружием, которое доставлялось в Йемен. На фото ракета выглядит совсем целой и не похоже, что она летала, скорее выглядит так, что ее просто положили на землю.

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